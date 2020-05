​74% do casos de Covid-19 em Jacarezinho são considerados leves

Ainda conforme o documento, 21% dos casos eram de pacientes considerados moderados e somente 5% de pacientes considerados graves. Vale lembrar que dos 19 casos confirmados, 10 já estão recuperados e os outros nove estão em isolamento. Profissionais da área da saúde corresponde à 42% do total de casos.

De todos os 19 casos confrmados, 14 são importados e apenas cinco com transmissão local. A faixa etária com maior contágio na cidade está entre 30 e 39 anos, sete casos. São quatro casos de pessoas entre 20 e 29 anos, três casos de pessoas entre 40 e 49 anos, dois casos entre 50 e 59 anos e um caso entre 10 a 14 anos, um entre 15 a 19 anos e um acima de 60 anos.

53% dos casos confirmados em Jacarezinho são do sexo feminino e 47% do sexo masculino. Oito casos foram confirmados por testes do Lacen, cinco por testes rápidos, quatro pelo Instituto de Biologia Molecular do Paraná e dois de exames particulares.

O bairro com maior incidência de casos confirmados é o Jardim São Luiz com quatro no total. O bairro rural Água Feia e o Centro tem três casos cada. A vila Santana e a vila Scyllas tem dois casos cada. Vila Rondon, Jardim Cristo Rei, Parque Alvorada, Nova Alcântara e Vila Setti tem um caso cada.