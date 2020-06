​Jacarezinho não tem mais nenhum caso suspeito de Covid-19 em investigação

Do total de 23 casos confirmados em Jacarezinho, 22 já estão recuperados. Apenas um caso, confirmado no sábado por teste rápido, ainda aguarda recuperação, mas esta bem, segundo informou a prefeitura no dia da confirmação.O município de Jacarezinho está com 95,65% dos casos recuperados. A cidade não relata novos casos desde o último sábado (6). Jacarezinho havia ficado seis dias sem nenhum novo caso, do dia 30/5 ao dia 6/6, quando no teste rápido aconteceu a última confirmação.