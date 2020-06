Crédito da foto Para Imagem Ilustrativa Google imagens

A cidade de Jacarezinho ultrapassou 93% de recuperados do novo coronavírus (Covid-19) com a divulgação do novo boletim epidemiológico neste domingo (28). Ao todo, até o momento, a cidade registrou 44 casos positivos e destes, 41 já estão recuperados, 93,18%.

Jacarezinho tem ainda 73 casos em investigação que aguardam resultado de exames. Outros 591 casos já foram descartados desde o começo da pandemia.