145 infectados, 4 mortes e 310 casos em investigação; os números da Covid-19 em Santo Antônio da Platina

Boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (10) pela Secretaria Municipal de Saúde mostra mais cinco casos positivos de Covi-19 em Santo Antônio da Platina, nas últimas 24 horas. A cidade agora contabiliza 145 moradores infectados pela doença.

O número de casos em investigação também subiu de 251 para 310 no período, o que reforça a importância em se cumprir as regras de isolamento social para evitar a propagação do novo coronavírus no município.

Entre os 145 moradores que testaram positivo para a Covid-19, 101 estão recuperados da doença, 40 estão ativos (três hospitalizados e 37 em isolamento domiciliar) e quatro morreram por complicações causadas pelo vírus.

O boletim informa ainda que até o momento foram realizados 1.364 testes, dos quais 909 foram descartados.