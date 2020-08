15 toneladas de esterco chegam a Ribeirão Claro para programade fruticultura

Crédito da foto Para Diógenes Gonçalves Assessor de Comunicação

Em mais uma etapa do programa de incentivo a fruticultura, chegaram ao município essa semana 15 toneladas de esterco com frete subsidiado. O insumo agrícola será usado na preparação da terra durante o manejo de maracujá e abacaxi. Os produtores já receberam calcário, 67 mil mudas e as propriedades foram preparadas com apoio do maquinário do município.

O programa é promovido pela prefeitura de Ribeirão Claro, em parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab) e Associação de Produtores Orgânicos de Ribeirão Claro (APO). O investimento será de R$ 140 mil com participação inicial de 10 produtores.