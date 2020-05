50% dos casos de Covid-19 em Jacarezinho já estão recuperados

Crédito da foto Para Imagem Google

50% dos casos cofirmados de Covid-19 em Jacarezinho já estão recuperados. A informação foi divulgada nesta terça-feira (26), no boletim oficial da prefeitura.

Com mais dois casos positivos, ao todo o boletim apresenta 16 casos confirmados na cidade. Porém, destes oito já estão recuperados.

Segundo o comunicado, os dois casos confirmados hoje, um deles é um profissional da saúde que está em recuperação em casa. O caso é importado, pois o profissional trabalha na região.

O segundo caso do dia foi detectado por teste rápido, está estável e fora do período de transmissão. Ao todo são 27 casos em investigação. 253 pessoas já foram descartadas para Covid-19.

Leia o comunicado oficial abaixo do boletim.

ATENÇÃO

Comunicamos à população que hoje foram confirmados mais dois (2) casos da Covid-19 em Jacarezinho, e também que já são oito (8) os casos de pacientes com alta, recuperados.

Os dois novos casos são de um profissional de saúde, detectado no PCR, que está se recuperando em casa. O caso é importado, pois trabalha na região.

O segundo caso confirmado foi detectado no teste rápido, está em bom estado geral, e já está fora do período de transmissão.

Solicitamos a todos que colaborem evitando contatos, aglomerações, festas, e que sigam as recomendações de distanciamento, higiene, prevenção com uso de máscaras, conforme largamente anunciado.