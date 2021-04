Estado repassa R$ 9,9 milhões para diárias de leitos de Covid-19

Photo Credit To Reprodução

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde, repassou nesta semana mais R$ 9,9 milhões para pagamentos de UTIs e enfermarias exclusivas de Covid-19. Os valores são referentes a diárias de leitos para unidades do plano emergencial de atendimento à doença.

“O Estado tem feito a sua parte em possibilitar a ampliação e também arcar com os custos das diárias de leitos que ainda não foram habilitados pelo Ministério da Saúde. É um esforço orçamentário gigantesco para ajudar os paranaenses”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Além do pagamento de diárias para a contratação de serviços em hospitais que atendem a rede de enfrentamento da pandemia, a Secretaria da Saúde ainda disponibilizou novos equipamentos para as unidades. O custeio médio de leitos de UTI é de cerca de R$ 1,6 mil/dia e de leitos clínicos R$ 400/dia.

“Estes valores representam uma parte do custeio do enfrentamento da pandemia no Estado. Também compramos equipamentos e medicamentos para conseguir atender a demanda destes leitos, num esforço de todos para ampliarmos as estruturas”, explicou Beto Preto.

Os valores foram repassados a hospitais conveniados com o Paraná na rede de combate à Covid-19, integrada por hospitais públicos, filantrópicos e particulares.

Atualmente o Paraná soma 4.664 leitos exclusivos, sendo 1.861 de UTI adulto e pediátrica e 2.803 enfermarias adulto e pediátricas. Destes, 1.275 leitos de UTI estão habilitados pelo Ministério da Saúde e, portanto, deverão receber repasse do Governo Federal para custeio.