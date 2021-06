Agências do Trabalhador ofertam 2.851 mil vagas de emprego

Crédito da foto Para © Geraldo Bubniak

As 216 Agências do Trabalhador do Paraná, vinculadas à secretaria estadual de Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), disponibilizam nesta semana 2.851 vagas de empregos com carteira assinada em empresas do Paraná. Dessas vagas, 1.146 estão disponíveis nas agências de Curitiba e Região Metropolitana.

A Sejuf é responsável pela intermediação de mão de obra e captação de vagas nas Agências do Trabalhador do Estado. A determinação do Governo do Estado sempre foi para que os servidores das agências tenham uma postura ativa e busquem as vagas diretamente com as empresas.

A maioria das vagas ofertadas nas unidades do Paraná são para os setores da indústria, serviços, comércio e construção civil. As principais vagas disponíveis são para auxiliar de linha de produção (1.677 mil vagas), operador de telemarketing ativo e receptivo (226 vagas) e abatedor de aves (196 vagas).

ATENDIMENTOS– Devido ao aumento de casos da Covid-19, os atendimentos presenciais na Agência do Trabalhador Central da Capital estão suspensos. Os interessados em vagas ofertadas devem buscar orientações entrando em contato pelo site www.justica.pr.gov.br/Pagina/Escritorios-Regionais, pelo aplicativo Sine Fácil (disponível gratuitamente para celulares Android e IOS) ou pelo site www.empregabrasil.mte.gov.br.

Em Curitiba, o atendimento é feito pelo chatsac.trabalho.pr.gov.brou através dos fones (41) 3883-2208, 3883-2212, 3883-2224, 3883-2233, 3883-2225, 3883-2234, 3883-2257 e 3883-2259, de segunda a sexta-feira, das 09h às 17h. As demais Agências do Trabalhador do Paraná devem seguir os decretos das administrações municipais.

Para orientações ou esclarecimentos sobre Seguro Desemprego o atendimento é feito pelo sitesac.trabalho.pr.gov.br ou através dos telefones (41) 3883-2214, 3883-2251, 3883-2252 e 3883-2256. É possível habilitar o Seguro Desemprego pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível nas lojas de aplicativos de seu Celular Android ou IOS.

OFERTA DE VAGAS– Empresários e trabalhadores de todo o Paraná que procuram ou ofertam vagas e que estiverem com dificuldade de finalizar o atendimento nas ferramentas digitais, tais como Portal Emprega Brasil e aplicativos da Carteira de Trabalho Digital, Sine Fácil e Paraná Serviços, podem receber o suporte técnico por meio do Chat do Trabalhador, no site da Sejuf. Para acessar o chat basta entrar noLINK.

Na Capital, para ofertar vagas o contato pode ser feito através dos telefones (41) 3883.2220, 3883.2218, 3883.2241, 3883.2245 e 3883.2236.