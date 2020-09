Photo Credit To Divulgação

O Conselho Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar) confirmou, nesta terça-feira (1), a suspensão do reajuste de 9,62% na tarifa de água e esgoto da Sanepar. A suspensão foi solicitada pelo Governo do Estado e deve durar pelo menos 90 dias até nova decisão.

O reajuste nas contas de água e esgoto foi solicitado pela Sanepar em fevereiro, para ser aplicado em maio. No dia 18 de abril, em função da pandemia do Covid-19, a Agepar congelou, por 120 dias, as revisões tarifárias dos serviços públicos regulados do Paraná. No dia 25 de agosto a Agência Reguladora homologou o reajuste de 9,6299%, mas o governo do Estado protocolou um pedido de suspensão da aplicação.

Decorrido o prazo de 90 dias, o processo retornará para análise da Agepar, para deliberação definitiva sobre o assunto.