Amigos prestam homenagem a jovem de 25 anos vítima da covid em Ponta Grossa

Photo Credit To Lucas foi homenageado pela namorada e por amigos com publicações nas redes sociais Foto: Reprodução / Redes Sociais

O jovem Lucas Nadal, de 25 anos de idade, faleceu vítima da covid-19 em Ponta Grossa nesta segunda-feira (14) – com a morte do rapaz, a cidade soma 77 mortes confirmadas pelo novo coronavírus. Nas redes sociais, amigos e familiares do jovem prestaram homenagens ao rapaz.

“Por ironia do destino , ou rasteira da vida, hoje perdi o amor da minha vida. Deus tirou de mim o amor verdadeiro. Amor…. porque me deixou? Eu te amo e sempre vou te amar meu eterno namorado”, escreveu Larissa de Almeida, namorada do jovem.

Lucas foi enterrado nesta manhã no cemitério São João Batista. Além da namorada, vários amigos do rapaz prestaram homenagens ao jovem nas redes sociais. E a vida é um sopro mesmo. O Lucas foi forte, lutou por dias mas Deus lhe deu o descanso. Fiquei muito triste com a notícia, estava torcendo pela recuperação dele”, escreveu uma amiga.

Para mais informações sobre os Campos Gerais acesse o Portal A Rede clicando aqui.