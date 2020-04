Andirá Avança No Combate A Dengue

Crédito da foto Para Assessoria

A prefeitura municipal de Andirá, através do setor de epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde, avança no trabalho de prevenção, conscientização e limpeza em casas e terrenos de nosso município. O ponta pé inicial foi no bairro Timburi, e seguirá para todos os bairros.

” Nosso trabalho e nossa preocupação não para, por isso determinei a imediata realização de pulverização de veneno contra a dengue. Todos nós sabemos que a prevenção é a melhor forma de evitar a dengue, Zika e Chikungunya. A maior parte dos focos do mosquito está nos domicílios, assim as medidas preventivas envolvem o nosso quintal e também os dos vizinhos “, declara a prefeita Ione Abib.

A prefeita também explica que o veneno autorizado pelo governo para o uso (Cielo) não pode ser comprado pelo município, pois deve ser autorizado pela regional de saúde e que por este motivo o trabalho não estava seguindo como se deveria.

“Infelizmente temos que esperar vir do governo, não podemos comprar e isso dificulta o andamento dos trabalhos a serem realizados, se o governo seguisse o trabalho corretamente, tenho a certeza que muitos casos de dengue podiam ter sido sanados “, afirmou.

É simples e rápido combater o Aedes aegypti, siga essas dicas:

garrafas pet e de vidro. As garrafas devem ser embaladas e descartadas corretamente na lixeira, em local coberto ou de boca para baixo.

Lajes: Não deixe água acumular nas lajes. Mantenha-as sempre secas.