Andirá instala barreira sanitária

Crédito da foto Para Assessoria

Na manhã desta quinta-feira (23), a Prefeita de Andirá, Ione Abib, esteve reunida na sede da administração com profissionais da saúde do município, representantes da Polícia Militar, Adapar, Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) e 18ª Regional de Saúde, para início na próxima segunda-feira (27), da barreira sanitária que será instalada na Rodovia PR-092, Km 390, divisa do município com Palmital – SP.

Todos os veículos que passarem pelo local serão parados para que os agentes façam a aferição da temperatura corporal, além de tentar detectar possíveis sintomas da Covid-19.

Ressaltando que os profissionais também vão orientar a população a respeito da disseminação e prevenção do coronavírus.

“Desde já agradeço ao governador Ratinho Júnior que atendeu meu pedido, bem como todo o esforço dos órgãos aqui já mencionados”, manifestou a prefeita.