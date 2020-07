Após fala de secretário, ministro diz que Paraná pode receber medicamentos em lote de emergência

“Se nós precisarmos fazer uma entrega emergencial, vamos pegar a logística militar e fazer essa entrega. Assim, vamos fazendo por conduta a par e passo. Vamos observar, pegar as informações direto com o secretário Beto Preto e, se precisar sim, em poucas horas vamos pegar um estoque de emergência e fazer uma entrega para não deixar faltar”, afirmou Pazzuelo.

Na quarta-feira, Beto Preto disse que o estoque atual no estado para medicamentos de entubação era para mais três dias ou quatro dias. Um dos pontos que tem dificultado a compra por parte do governo federal é o alto preço no mercado internacional.

Segundo Pazzuelo, é necessário estabilizar o mercado. “Existe um aumento forte da demanda, um aumento de preços e falta de alguns lugares, então estamos negociando a compra e com um imbróglio de preços, já que está acima das nossas tabelas e não podemos simplesmente comprar a preço alto. Eu acredito que o que vai resolver o problema é uma licitação centralizada no Ministério, com participação de estados, capitais e municípios, onde aí sim o preço estará equalizado, já com logística de entrega, o que vai trazer uma maior certeza de onde empenhar, buscando a estabilidade do mercado”, explicou.

Isolamento

Durante a coletiva, Pazzuelo foi questionado sobre a reunião em que técnicos do Ministério da Saúde o alertaram que, sem medidas de isolamento social, os impactos da doença serão sentidos por até dois anos. Segundo ele, não cabe ao ministro executar medidas de isolamento ou distanciamento social.

“O gestor de ponta da linha, do município ou do estado, é quem tem por lei essa obrigação. A gente precisa olhar para o gestor que está com a ‘batata quente’ na mão, de tomar decisões durar, de infelizmente perder amigos na pandemia, de se explicar para os órgãos de controle e dizer que iremos os apoiar em qualquer decisão”, disse o ministro interino.

Tratamento precoce

Pazzuelo comentou ainda o crescimento expressivo da curva de contaminação no Paraná. Segundo ele, a obrigação dos gestores públicos é de controlar outra curva: a de mortes. “Estamos no inverno, que é o momento mais crítico para as doenças de contaminação de vírus. O estado e os municípios no Paraná vêm tomando todas as medidas que precisam ser tomadas, mas a curva tende a crescer, porque estamos no inverno no Sul. Só que uma coisa é a curva de contaminação e outra é a de óbitos. Aí vem a diferença, já que a curva de óbitos cabe a nós, de como nos preparamos e qual a melhor resposta para evitar o óbito”, concluiu.

O ministro interino defendeu o tratamento precoce para evitar que o agravamento e consequente ida para a UTI.