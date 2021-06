Assinada ordem de serviço para duplicação da PR-092 em Siqueira Campos

Crédito da foto Para Trecho de 4km terá duplicação das pistas e implantação de avenidas marginais

Está assinada a ordem de serviço para as obras de duplicação no perímetro urbano da PR-092, em Siqueira Campos/PR. O documento do DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), com data de terça-feira (15), prevê o início imediato da tão esperada melhoria no trecho, de aproximadamente 4 km. Serão investidos R$ 42 milhões por parte do governo do Estado.

O prazo de conclusão é de 14 meses. Além da duplicação do trecho, o projeto ainda prevê a implantação de avenidas marginais e a remodelagem dos trevos com a PR-424 (sentido Tomazina) e à PR-272 (sentido Salto do Itararé), além do acesso ao bairro rural do Saltinho.

É importante salientar o trecho a receber as benfeitorias ainda inclui os principais trevos à cidade e os acessos a maior parte das fábricas da Pro Tork, que empregam mais de três mil pessoas – e consequentemente tem um alto fluxo de veículos fazendo a conversão muitas vezes de forma perigosa para entrar ou sair da rodovia.

A realização destas obras é uma antiga reivindicação da comunidade de Siqueira Campos e usuários de forma geral da PR-092, que sofrem com filas e trânsito pesado principalmente em horário de entrada e saída dos funcionários das fábricas. PR-092O governo do Estado tem ainda um segundo investimento de grande porte previsto para a PR-092 a ter início em 2021 que são as obras de ampliação de capacidade e segurança em inúmeros pontos do trecho entre Jaguariaíva ao entroncamento com a BR-153, em Santo Antônio da Platina. Aqui o investimento também está na casa dos R$ 50 milhões, com readequações de pontos críticos e implantações de terceiras pistas.

Vale dizer que este mesmo trecho entre Jaguariaíva a Santo Antônio da Platina será privatizado, ou seja, cedido a iniciativa privada e, consequentemente, pedagiado, possivelmente a partir de 2022.

OBRAS VIÁRIAS

Existem ainda outras duas obras viárias realizadas pelo governo do Estado na região: a pavimentação do Contorno Sul em Wenceslau Braz e a readequação de um trecho da PR-151 entre Ribeirão Claro e Carlópolis.

A pavimentação do Contorno Sul, obra já em execução, é um investimento de cerca de R$ 10 milhões para beneficiar os 3km de extensão que ligam a PR-092 a PR-422 em Wenceslau Braz, tirando o fluxo de veículos pesados do centro da cidade.

Já a readequação da PR-151 deve ter início nas próximas e prevê um investimento de cerca de R$ 3 milhões para dar maior segurança a trechos com alta reincidência de acidentes.