AstraZeneca e Janssen estudam mudar vacinas para evitar coágulos

Crédito da foto Para AEN

Segundo informações do jornal americano The Wall Street Journal, as farmacêuticas AstraZeneca e Janssen estão começando a estudar maneiras de modificar a fórmula de suas vacinas contra a Covid-19. O objetivo da troca é diminuir ou eliminar o risco de desenvolvimento de coágulos sanguíneos para a nova geração de imunizantes a ser distribuída no próximo ano.

Em entrevista ao jornal, um porta-voz da Johnson & Johnson (empresa responsável pela Janssen) afirmou que a farmacêutica apoia a pesquisa continuada sobre os efeitos da vacina e a avaliação dos resultados com especialistas e autoridades globais.

Já um representante da AstraZeneca diz que a multinacional está trabalhando “ativamente” com a comunidade científica para entender melhor por que os coágulos são formados, incluindo informações para agilizar o diagnóstico e atendimento, assim como decidir qual é o tratamento adequado.

