Bebê nasce e pega pais de surpresa em Curitiba: “Não sabíamos da gravidez”

Photo Credit To (Foto: Arquivo Pessoal)

A expectativa para o nascimento de um bebê normalmente se dá desde as primeiras semanas de gestação, com as ecografias acompanhadas de perto pelo casal e até os incômodos enjoos para a mamãe. Mas e quando a gravidez é descoberta com 35 semanas, no dia em que o bebê nasce? Aconteceu com o casal venezuelano Carlos Itamar Talles Rodrigues, de 32 anos, e Niurka Sarai, de 29, que em Curitiba tiveram a segunda e inesperada filha; Launa Sarai, que nasceu com 3,3 kg, na manhã deste sábado (10).