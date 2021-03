Beto Preto define atual momento do Paraná como “dramático” e admite possível compra de vacinas

Photo Credit To Foto: Gilson Abreu/AEN

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, definiu o atual momento de enfrentamento à Covid-19 como “dramático” no Paraná. Em entrevista coletiva, concedida durante o recebimento de mais 146 mil e 800 doses da Coronavac, nesta quarta-feira (3), ele afirmou que a estrutura de atendimento do estado está no limite e apenas com a redução na circulação das pessoas é possível evitar a falta de leitos de enfermaria e UTI.

“Muitas pessoas parecem não estar entendendo ainda, mas temos nesse momento a maior quantidade de leitos Covid desde o início da pandemia. Nós batemos quase 1,4 mil leitos de UTI. Hoje a internação entre leitos SUS e não SUS bate na casa de 3,8 mil pacientes internados no Paraná, é muito grave”, explicou o secretário.

Na terça-feira (2), a taxa de ocupação das UTIs no Paraná era de 92%. Segundo o boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 699 pacientes aguardavam internação entre leitos de UTI e enfermaria.

De acordo com Beto Preto, o Governo do Paraná não gosta de impor medidas restritivas, mas elas são necessárias. “A você, que acha que já acabou, que está saindo de casa nesse período, não ache que queremos interromper atividade de ninguém. Nós queremos o Paraná trabalhando, avançando, mas não temos mais equipes, não temos mais equipamentos, nós mais do que dobramos a rede de UTI neste período de pandemia, isso sem hospital de campanha e leitos sem condição de atendimento”, desabafou.

Variante brasileira

Ao reforçar o pedido por isolamento social, Beto Preto lembrou da presença da nova variante sobre o estado, a surgida em Manaus. “A transmissão dela é de quatro a seis vezes mais rápida e agressiva. É uma variante que muitas vezes afeta pessoas mais jovens”, disse.

O secretário ainda citou um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que comprovaria a transmissão comunitária da nova cepa. Entre 216 testes realizados no Paraná, 70% dos infectados estaria com a nova variante.

Vacinas

O Paraná nesta quarta-feira mais 146 mil e 800 doses da CovonaVac, vacina desenvolvida pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.

Segundo Beto Preto, porém, o Paraná não descarta uma compra emergencial. “Nós estamos conversando, temos o consórcio Paraná Saúde e estamos vendo com laboratórios e farmacêuticas. Talvez possamos ter alguma vacina, mas nesse momento a produção não consegue atender a todos. Aqui, reiteramos a cobrança e apoios a mais vacinas pelo Plano Nacional de Imunização, que é quem deve comprar e distribuir aos estados”, concluiu.