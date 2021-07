Beto Preto faz apelo por imunização de todos e critica campanha contrária: “O coronavírus veio pra ficar”

Crédito da foto Para AEN

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, fez um apelo nesta sexta-feira (23) pela imunização de toda a população do Paraná. Em entrevista à Rádio Banda B Cambará, ele criticou a campanha contrária à vacinação e lembrou que é provável que a campanha de imunização contra a doença tenha que ocorrer todos os anos.

Beto Preto esteve em Cambará nesta sexta-feira (Foto: Banda B)

“Na condição de médico, e não como secretário de estado, eu digo que a vacina é a arma que nós temos que usar, vamos vacinar. Quem ainda ouve esse barulho de carroça de que a vacina não é boa, tome a vacina, é ela que protege. E quando todos estiverem imunizados, o vírus vai circular e pegar naquele que não tomou a vacina, como aconteceu agora no sarampo, que voltou porque 15% das crianças não estavam sendo vacinadas”, disse o secretário.

Nesta sexta-feira (23), o Paraná chegou a marca de 5,5 milhões de pessoas que receberam pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19, o que representa 64,86% da população adulta.

Segundo Beto Preto, a expectativa é que toda a população adulta esteja vacinada até setembro. “Nós vamos bater a meta em setembro, eu não diria no fim do mês, mas no começo. Estamos fazendo um trabalho muito grande para o recebimento de mais vacinas com o Ministério da Saúde”, concluiu.

Norte Pioneiro

Na quinta-feira (22), a Secretaria de Estado da Saúde informou que as obras do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, deverão iniciar nos próximos meses. O investimento previsto pelo Governo do Estado é de R$ 18 milhões.

A expectativa é que pelo menos 13 mil consultas por mês sejam realizadas na o AME, que vai contar com cobertura multiprofissional e também com consultório odontológico. O certame licitatório está previsto para o dia 18 de agosto.