Boletim confirma 3.991 novos casos de Covid-19 e 187 óbitos

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quinta-feira (8) mais 3.991 casos e 187 mortes pela Covid-19 no Paraná. Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do monitoramento da doença mostram que o Estado soma 1.309.098 casos e 31.856 óbitos.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (9), fevereiro (50), março (214), abril (77), maio (181), junho (588) e julho (2.872) de 2021.

INTERNADOS– De acordo com o informe, 1.944 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 1.517 em leitos SUS (836 em UTI e 681 em enfermaria) e 427 em leitos da rede particular (219 em UTI e 208 em enfermaria).

Há outros 2.145 pacientes internados, 958 em leitos UTI e 1.187 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão nas redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS– A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 187 pacientes. São 89 mulheres e 98 homens, com idades que variam de 19 a 94 anos. Os óbitos ocorreram de 08 de fevereiro a 8 de julho de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em Colombo (23), Curitiba (15), Maringá (8), Guarapuava (7), Rio Branco do Sul (7), Piraí do Sul (6), Foz do Iguaçu (5), Guaíra (5), Francisco Beltrão (4), Peabiru (4), São José dos Pinhais (4), Apucarana (3), Campo Largo (3), Castro (3), Fazenda Rio Grande (3), Ibiporã (3), Mamborê (3), Telêmaco Borba (3), Arapongas (2), Cafelândia (2), Cambé (2), Campo Mourão (2), Faxinal (2), Juranda (2), Londrina (2), Matelândia (2), Paranavaí (2), Pinhais (2), Piraquara (2) e Ponta Grossa (2).

O boletim registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Almirante Tamandaré, Ampére, Arapuã, Assis Chateaubriand, Atalaia, Boa Vista da Aparecida, Borrazópolis, Cambará, Cantagalo, Cascavel, Cornélio Procópio, Dois Vizinhos, Goioerê, Guaratuba, Ibaiti, Ipiranga, Irati, Itaperuçu, Ivaí, Jaboti, Jaguariaíva, Lapa, Lupionópolis, Mangueirinha, Marechal Cândido Rondon, Matinhos, Medianeira, Nova Cantu, Ortigueira, Palmas, Palmeira, Palmital, Palotina, Paranaguá, Pato Branco, Presidente Castelo Branco, Prudentópolis, Ribeirão do Pinhal, Rio Bom, Rolândia, Salgado Filho, Salto do Itararé, Santa Mariana, Sarandi, Sertanópolis, São João do Ivaí, São Pedro do Iguaçu, Tamarana, Terra Boa, Tupãssi, Ubiratã, Umuarama, União da Vitória e Wenceslau Braz.

FORA DO PARANÁ– O monitoramento registra 6.938 casos de não residentes no Estado – 174 pessoas foram a óbito.

Confira o informe completo.