Boletim registra 2.246 novos casos de Covid-19 e 86 óbitos

Photo Credit To Assessoria

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta segunda-feira (26) mais 2.246 casos confirmados e 86 mortes pela Covid-19 no Paraná. Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do monitoramento da doença mostram que o Estado soma 925.687 casos confirmados e 21.507 óbitos.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (24), fevereiro (13), março (59) e abril (2.098) de 2021, e dos seguintes meses de 2020: junho (1), agosto (3), setembro (2), outubro (1), novembro (11) e dezembro (34).

INTERNADOS – O informe relata que 2.359 pacientes com diagnóstico confirmado estão internados. São 1.921 em leitos SUS (918 em UTI e 1.003 em enfermaria) e 438 em leitos da rede particular (272 em UTI e 166 em enfermaria).

Há outros 2.386 pacientes internados, 1.425 em leitos UTI e 961 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão nas redes pública e rede particular e são considerados casos suspeitos.

ÓBITOS – A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 86 pacientes. São 26 mulheres e 60 homens, com idades que variam de 25 a 93 anos. Os óbitos ocorreram de 29 de novembro a 26 de abril de 2021.

Os pacientes que morreram residiam em Londrina (12), Maringá (9), São José dos Pinhais (5), Sarandi (4), Curitiba (3), Ibaiti (3), Matinhos (3), Pinhais (3), Ponta Grossa (3), Cambará (2), Flor da Serra do Sul (2), Foz do Iguaçu (2), Guarapuava (2), Irati (2), Marmeleiro (2), Palmas (2), Paranavaí (2) e Salto do Lontra (2).

O informe registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Alto Paraná, Ampére, Campina Grande do Sul, Candói, Cascavel, Colombo, Cruzeiro d’Oeste, Icaraíma, Imbaú, Inácio Martins, Piraí Do Sul, Pitanga, Prudentópolis, Reserva, Rolândia, Santo Antônio do Sudoeste, Tamarana, Tapejara, Terra Rica, Terra Roxa, Toledo, União da Vitoria e Wenceslau Braz.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento registra 5.656 casos de residentes de fora, sendo que 143 pessoas foram a óbito.

Confira o informe completo.