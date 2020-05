Bombeiros de Santo Antônio e Jacarezinho arrecadam donativos

Crédito da foto Para Os quartéis do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina e Jacarezinho farão parte da campanha Cesta Solidária Paraná - Arquivo

Os quartéis do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina e Jacarezinho farão parte da campanha Cesta Solidária Paraná, desenvolvida pelo governo do Estado e que visa a arrecadação de donativos para a posterior doação a famílias carentes. As doações podem ser feitas até o dia 23.

Segundo informações do comando regional do Corpo de Bombeiros, todos os protocolos de prevenção à Covid-19 serão tomados durante a arrecadação dos alimentos. Em Jacarezinho deve haver ainda a possibilidade de doação em sistema drive-through, garantindo que a pessoa que faça a doação sequer saia do carro para a entrega dos donativos.

Em todo o Paraná a estimativa é de que a ação solidária possa beneficiar mais de 480 mil pessoas afetadas pela crise gerada em virtude da pandemia de Covid-19, que impôs uma série de restrições a diferentes atividades comerciais e causou um grave impacto negativo na economia brasileira.

“Diante do cenário da crise que envolve a pandemia da Covid-19, muitas pessoas foram afetadas, das mais diversas formas, inclusive com a diminuição da fonte de renda, e para minimizar e ajudar os mais vulneráveis a campanha Cesta Solidária Paraná visa arrecadar donativos em prol destas pessoas. contamos com a colaboração especial dos funcionários públicos e toda a sociedade, pois juntos podemos fazer mais”, assinala a comandante dos Bombeiros em Santo Antônio da Platina, Ivna Caroline Dias.

As doações podem ser entregues nos quartéis de Santo Antônio da Platina e de Jacarezinho até sexta-feira das 13h30 às 18h e no sábado das 9h às 12h.