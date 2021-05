Brasil teria evitado pelo menos 5.000 mortes com oferta inicial da Pfizer, diz pesquisador

Crédito da foto Para (Foto: Veetmano Prem/Código 19/Folhapress)

JULIA CHAIB

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O Brasil teria evitado pelo menos 5.000 mortes nos últimos meses caso o governo Jair Bolsonaro tivesse aceitado a oferta de vacinas da Pfizer em agosto do ano passado.

É o que aponta cálculo feito a pedido do jornal Folha de S.Paulo pelo epidemiologista Pedro Hallal, professor da UFPel (Universidade Federal de Pelotas) e coordenador do Epicovid-19, o maior estudo epidemiológico sobre coronavírus no Brasil.

Segundo o representante do laboratório, a Pfizer fez oferta ao Brasil no meio do ano passado que previa o envio de 70 milhões de doses, das quais 4,5 milhões seriam entregues ao país de dezembro a março -1,5 milhão em 2020 e 3 milhões no primeiro trimestre de 2021.

O cálculo estima que 14 mil óbitos poderiam ter deixado de ocorrer considerando uma margem de erro que varia de 5.000 a 25 mil óbitos, chamado intervalo de confiança, caso essas doses tivessem sido adquiridas.

Além disso, 30 mil internações em UTIs (unidades de tratamento intensivo) poderiam ter deixado de acontecer, com uma margem de erro que varia entre 23 mil e 37 mil hospitalizações.

“Para entender o intervalo de confiança, basta pensar numa pesquisa eleitoral e na sua margem de erro, não se trata de cenários distintos que levam em conta dados diferentes”, explica Hallal.

Para o cálculo, o pesquisador usou os seguintes parâmetros: um terço da população com anticorpos, letalidade do coronavírus de 1% e eficácia da vacina de 94%.

Com base no índice da população com anticorpos e na letalidade da doença, chega-se a um total de mortes esperado caso o país tivesse recebido as 4,5 milhões de doses. Deste número descontam-se os óbitos que poderiam ter sido evitados com base na eficácia da vacina e chega-se ao resultado.

A conta de Hallal já leva em conta as duas doses de Pfizer que devem ser aplicadas em cada pessoa que se vacina com o imunizante.

“Este cálculo é baseado na quantidade de doses, independentemente se elas fossem aplicadas para 4,5 milhões de pessoas (1 dose) ou 2,250 millhões de pessoas em duas doses. Isso não influencia no cálculo”, detalha o professor.

Como comparação, até março deste ano, o Brasil havia registrado 321.886 óbitos. Março foi considerado o pior da pandemia até então, com 66.868 mortes em 31 dias, sendo superado por abril, com 82.401 óbitos. Nesta quinta, o Brasil passou de 430 mil mortes.

Em outra frente, só em março, houve 21.156 admissões em UTIs em decorrência do coronavírus. De dezembro a fevereiro, foram 32.609 pacientes com Covid que tiveram de ir para uma unidade de tratamento intensivo, segundo dados da Associação de Medicina Intensiva Brasileira.

CPI da Covid no Senado recebe nesta quinta-feira (13) o presidente da Pfizer America Latina e ex-presidente da Pfizer Brasil, Carlos Murillo, em Brasília, nesta quinta. (Foto: Pedro Ladeira/Folhapress)

Nesta quinta, o gerente-geral da Pfizer na América Latina disse à CPI que, se o contrato com a empresa tivesse sido assinado pelo governo em agosto do ano passado, o Brasil teria disponíveis 18,5 milhões de doses da vacina até o segundo trimestre (abril, maio e junho) deste ano –das quais 4,5 milhões até março, 20% a mais do que foi aplicado na população até 31 de março.

Carlos Murillo traçou uma linha do tempo. As negociações começaram em maio de 2020 e, em 14 de agosto, foi feita a primeira oferta para compra de 30 milhões ou de 70 milhões de doses, ignoradas pelo governo federal, como mostrou a Folha de S.Paulo no início de março deste ano.

Segundo o representante da Pfizer, após ter iniciado as conversas com o Brasil em maio, a primeira oferta ocorreu em 14 de agosto.

Depois, o laboratório fez mais duas ofertas, em 18 de agosto e 26 de agosto. Nas três foram feitas propostas separadas de entregas de dois quantitativos: 30 e 70 milhões de doses para entrega parcelada até o final de dezembro de 2021.

As duas ofertas previam que ao menos 1,5 milhão de doses chegariam ao Brasil ainda em dezembro de 2020.

Como a oferta foi ignorada, segundo Murillo, em novembro as negociações foram retomadas com mais duas propostas. Desta vez, só estava na mesa a possibilidade de compra de 70 milhões de doses e não havia mais a chance de alguma vacina da Pfizer chegar em 2020. O Brasil receberia 8,5 milhões de doses nos dois primeiros trimestres de 2021.

Neste ano, a Pfizer fez nova oferta em 15 de fevereiro. Só havia uma proposta na mesa, para a compra de 100 milhões de doses. Mais uma vez, o governo não fechou o acordo.

Em 8 de março deste ano, de acordo com o representante da farmacêutica, foi feita mais uma oferta, semelhante à de fevereiro, para a entrega de 100 milhões de doses, sendo 14 milhões no segundo trimestre de 2021 e mais 86 milhões no terceiro trimestre –esta foi aceita pelo governo federal.

Murillo disse que só ficou confiante com o fechamento do acordo para o fornecimento da vacina com o governo brasileiro no dia 19 de março deste ano, quando o contrato foi assinado.

CRONOLOGIA DAS NEGOCIAÇÕES ENTRE PFIZER E GOVERNO BOLSONARO

Mai.2020

Primeiros contatos da Pfizer com o governo brasileiro

16.jul.2020

Fornecimento da “expressão de interesse” da Pfizer ao Ministério da Saúde, quando a empresa resume as condições do processo

6.ago.2020

Ministério da Saúde manifesta “possível interesse” na vacina

7.ago.2020

Reunião de representantes da Pfizer com o Ministério da Economia

14.ago.2020

Pfizer faz a primeira oferta da vacina, com duas opções:

30 milhões de doses, sendo:

500 mil em 2020

1,5 milhão no 1º trimestre de 2021

5 milhões no 2º trimestre de 2021

14 milhões no 3º trimestre de 2021

8 milhões no 4º trimestre de 2021

70 milhões de doses, sendo:

500 mil em 2020

1,5 milhão no 1º trimestre de 2021

5 milhões no 2º trimestre de 2021

33 milhões no 3º trimestre de 2021

30 milhões no 4º trimestre de 2021

18.ago.2020

Segunda oferta e a empresa consegue um quantitativo adicional de entregas para o final de 2020

30 milhões de doses, sendo:

1,5 milhão em 2020

1,5 milhão no 1º trimestre de 2021

5 milhões no 2º trimestre de 2021

14 milhões no 3º trimestre de 2021

8 milhões no 4º trimestre de 2021

70 milhões de doses, sendo:

1,5 milhão em 2020

1,5 milhão no 1º trimestre de 2021

5 milhões no 2º trimestre de 2021

33 milhões no 3º trimestre de 2021

29 milhões no 4º trimestre de 2021

26.ago.2020

Terceira oferta da Pfizer, com um adicional de entrega maior para o 1º trimestre de 2021

30 milhões de doses, sendo:

1,5 milhão em 2020

2,5 milhões no 1º trimestre de 2021

8 milhões no 2º trimestre de 2021

10 milhões no 3º trimestre de 2021

8 milhões no 4º trimestre de 2021

70 milhões de doses, sendo:

1,5 milhão em 2020

3 milhões no 1º trimestre de 2021

14 milhões no 2º trimestre de 2021

26,5 milhões no 3º trimestre de 2021

25 milhões no 4º trimestre de 2021

12.set.2020

Pfizer envia carta ao governo brasileiro indicando interesse em chegar a um acordo

11.nov.2020

Quarta oferta pela proposta de 70 milhões de doses, sendo 2 milhões no 1º trimestre de 2021, 6,5 milhões no 2º trimestre de 2021, 32 milhões no 3º trimestre de 2021, e 29,5 milhões no 4º trimestre de 2021

24.nov.2020

Pfizer faz a mesma oferta, com algumas alterações contratuais, como na necessidade de ter o registro sanitário aprovado

15.fev.2021

Nova oferta de 100 milhões de doses. Entrega de 8,7 milhões no 2º trimestre de 2021, 32 milhões no 3º trimestre de 2021 e 59 milhões no 4º trimestre de 2021

22.fev.2021

Anvisa aprova o registro permanente da vacina

8.mar.2021

Oferta das 100 milhões de doses é aceita pelo governo brasileiro, com cronograma de 14 milhões no 2º trimestre de 2021 e 86 milhões no 3º trimestre de 2021

19.mar.2021

Contrato é assinado

23.abr.2021

Nova oferta para mais 100 milhões de doses para o 3º trimestre de 2021. O representante da Pfizer disse que o segundo contrato está sendo finalizado nesta semana