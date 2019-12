Câmara de Jacarezinho devolve quase R$ 2 milhões para o Executivo

Crédito da foto Para Marcos Junior

O Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho Fúlvio Boberg e o Contabilista Legislativo Daniel Palmeira realizaram nesta terça-feira, 24, o fechamento oficial dos recursos do Poder Legislativo. Eles já realizaram a devolução do duodécimo para os cofres municipais que resultou num saldo geral de R$ 1.904.908,39.

“Nesta terça-feira foram devolvidos aproximadamente R$ 400 mil que era o valor restante que havíamos em caixa. Com isso, encerramos o ano de 2019 com o reforço em várias áreas para as atividades do município de Jacarezinho”, explica Fúlvio Boberg.

O Presidente do Poder Legislativo ainda explica que durante o exercício foram vários Projetos de Lei enviados para a Câmara Municipal que resultaram na devolução do recurso para o setor de obras, educação, pagamento de funcionários terceirizados, saúde, entre outras áreas.

“Além disso, no mês de junho já havíamos disponibilizado R$ 300 mil dos recursos da Câmara Municipal que beneficiou diretamente toda a população do município de Jacarezinho”, ressalta Fúlvio Boberg. A medida foi para a contratação de um segundo médico no Pronto Socorro no horário de pico das 17 às 22 horas.