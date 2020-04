Central de Informações da UENP sobre covid-19 atenderá todo Norte Pioneiro

Crédito da foto Para De: Comunicação Social

Nesta segunda-feira, 6 de abril, iniciam as atividades da Central de Informações sobre a doença covid-19 da Universidade Estadual do Norte Paraná (UENP). A Central irá atender a todo o Norte Pioneiro do estado pelo número 0800 645 1525. O serviço telefônico gratuito gerenciado pela UENP tem o objetivo de orientar e esclarecer dúvidas da população sobre a doença provocada pelo novo coronavírus.

A equipe da UENP será formada por 12 alunos do curso de Enfermagem da Instituição, além de três professores orientadores. A pró-reitora de Extensão e Cultura da Universidade, Simone Cristina Castanho Sabaini de Melo, destaca a importância da ação para o enfrentamento da doença como medida preventiva para a contenção da propagação da covid-19 na região.

“Esperamos com essa ação remota de atendimento à comunidade contribuir para o enfrentamento da covid-19, por meio da orientação às pessoas com dúvidas ou mesmo na triagem pacientes com suspeita de contaminação para que seja feito o encaminhamento adequado. Neste momento, a informação também é uma forma de prevenção, uma grande aliada para que possamos enfrentar com consciência essa pandemia”, disse a pró-reitora.

A Central de Informações irá prestar atendimento acerca da prevenção, cuidados e combate ao novo coronavírus. Os atendimentos serão realizados das 8h às 17h de segunda a sexta-feira.