Chuva se aproxima do Paraná e vai derrubar as temperaturas nos próximos dias

Crédito da foto Para Arquivo Geada Foto: Orlando Kissner/ANPr

Uma frente fria já age no Paraná nesta quinta-feira (15), trazendo chuva para a região Oeste e, ainda durante a noite, para a faixa Leste, onde estão Curitiba e região metropolitana. Depois disso, uma massa de ar polar passa a agir, derrubando as temperaturas. Na capital, a mínima prevista para a próxima segunda-feira (19), por exemplo, é de 0°C.

De acordo com a meteorologista Lidia Luisa Mota, do Sistema Meteorológico Simepar, a evolução da frente fria já é perceptível, com aumento do vento e da nebulosidade.

“A evolução de uma frente fria acontece nesta quinta-feira no Paraná, com aumento de nebulosidade e ventos. As chuvas devem acontecer já na região Oeste do estado, se propagando para as demais regiões do estado. A tendência é que para Curitiba e região a chuva comece na noite de quinta à noite e madrugada de sexta-feira”

Chuva

A chuva deve ser forte em Curitiba na sexta-feira, com previsão de 45 mm, e as temperaturas já baixas, com 11°C de mínima e 17°C de máxima. No sábado também deve chover, com previsão de 25 mm, e a temperatura entre 12°C e 20°C.

Frio

A partir do domingo, começa a esfriar em Curitiba, com mínima de 4° e máxima de 14°C. Na segunda-feira, com possibilidade de geada, deve amanhecer com 0°C e a máxima não passará de 12°C. A partir de terça-feira, a temperatura começa a subir gradativamente.