Ciclo da dengue chega ao fim com 5,1 mil casos na região

Photo Credit To DownloadJames Gathany/CDC

O período epidemiológico 2019/2020 chega ao fim com números impressionantes de casos da dengue na região – os maiores desde que o Estado passou a divulgar boletins com estatísticas da doença. De agosto do ano passado até agora foram contabilizados exatos 5.122 casos entre os 22 municípios abrangidos pela 19ª Regional de Saúde, com sede em Jacarezinho.

Dentre esses municípios, apenas dois não tiveram casos confirmados de dengue no período: Guapirama e São José da Boa Vista. Em contrapartida nove municípios entraram em estado de epidemia: Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Figueira, Jacarezinho, Jundiaí do Sul, Ribeirão Claro, Salto do Itararé e Santo Antônio da Platina.

Os números atuais são superiores à soma dos dados finais de 2012 até 2019 e superam 2011, que até então era o ciclo com maior registro de dengue na história da região, com 4.790 casos confirmados.

Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e Cambará foram os municípios com maior número de casos. Neste período ainda foram registrados quatro óbitos e justamente nestas cidades com mais reincidência de casos, sendo dois em Cambará, um Santo Antônio da Platina e um em Jacarezinho.

Já a 18ª Regional de Saúde, com sede em Cornélio Procópio e que abrange outros 21 municípios da macro região do Norte Pioneiro, teve números ainda mais assustadores e encerrou o atual ciclo com 8.486 casos de dengue, além de também quatro óbitos.

O Paraná, de forma geral, contabilizou 227.724 casos e 177 óbitos pela doença no ano epidemiológico. Em relação ao período anterior entre 2018/2019, o aumento no número de casos confirmados foi de mais de 100%, quando o total de casos confirmados foi de 21.017.

Foram registradas notificações para dengue em 374 dos 399 municípios paranaenses, com 244 em epidemia e 31 em alerta. Entre 2018/2019 foram 22 óbitos e agora são 177 mortes provocadas pela doença.

Casos por cada município da área de atuação da 19ª Regional de saúde

MUNICÍPIO CASOS 2019/2020 Barra do Jacaré 61 Cambará 618 Carlópolis 220 Conselheiro Mairinck 22 Figueira 140 Guapirama 00 Ibaiti 74 Jaboti 04 Jacarezinho 2.362 Japira 02 Joaquim Távora 14 Jundiaí do Sul 55 Pinhalão 13 Quatiguá 19 Ribeirão Claro 84 Salto do Itararé 28 Santana do Itararé 01 Santo Antônio da Platina 1.382 São José da Boa Vista 00 Siqueira Campos 03 Tomazina 14 Wenceslau Braz 06

Obs: Os municípios de Abatiá, Andirá e Ribeirão do Pinhal, embora façam parte da Amunorpi, pertencem à 18ª Regional de Saúde de Cornélio Procópio e não entram nesta estatísitica.