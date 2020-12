Ciretran de Ribeirão Claro será totalmente reformada

Photo Credit To Assessoria

A 100ª Ciretran, localizada em Ribeirão Claro, está recebendo hoje (2) uma vistoria completa por servidores da Paraná Edificações (Pred), visando uma reforma abrangente de sua estrutura, em especial na parte elétrica. O imóvel foi adquirido durante a gestão do prefeito Mario Pereira como diretor administrativo e financeiro do Detran – PR e adequado para instalação da 100ª Ciretran, inaugurada em março de 2010.

Essa é a primeira reforma recebida pelo edifício após sua inauguração. A obra foi obtida junto diretoria do Detran – PR pelo prefeito Mario Pereira, com o apoio do deputado estadual Cobra Repórter e do deputado federal Sandro Alex. “Uma conquista que viabilizamos para o município há mais de 10 anos e que agora será reformada para servir ainda melhor aos ribeirão-clarenses”, finalizou.