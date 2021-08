Crédito da foto Para Assessoria

O Diretor do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI) Tony Palhares e a Diretora Técnica Gisele Gomes de Oliveira Pena estiveram reunidos nesta segunda-feira, 2, com o prefeito de Cambará Neto Haggi e o Secretário Municipal de Saúde Francisco Peres. Em pauta ficou definido a compra de extra cotas da Prefeitura de exames que estavam represados devido a Pandemia e deverão ser agilizados em um prazo de no máximo 90 dias