CISNORPI realiza treinamento com funcionários do setor da limpeza

Photo Credit To Marcos Junior Assessoria

O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI) realizou nesta quinta-feira, 8, um treinamento com os funcionários do setor de limpeza. A medida visa a melhor ação dos produtos utilizados no setor.

O técnico da empresa Eduardo Cesar Quero que fornece os produtos de nível hospitalar explicou sobre a forma de utilização. Ele explicou aos servidores sobre cada produto e o ambiente que deseja limpar e higienizar, sem desperdício. “Quando escolhemos um produto para a compra a escolha não é baseada pelas cores das embalagens ou simplesmente pela marca do fabricante”, explicou durante o treinamento.

Outro ponto destacado também foi sobre o uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e seus estados de conservação. O Diretor Geral do CISNORPI Antônio Carlos, o Nico, destacou que é importante estes treinamentos aos funcionários.

“Quero agradecer ao Presidente do Consórcio, o prefeito Marcelo Palhares, pelo apoio nesta ação. Pois as explicações foram importantes para a utilização cada vez mais adequadas dos produtos e aumentar a sua eficiência e eficácia na utilização”, finaliza Nico.