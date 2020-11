Colégio Estadual Rio Branco com Matrículas Abertas para Ensino Fundamental, Médio, Normal e Profissionalizante.

Photo Credit To Divulgação

A Direção do Colégio comunicam que as matrículas para o Ensino Fundamental, Médio, Normal e Profissionalizante estão abertas, sendo elas feitas presencialmente na secretaria do colégio.

A Equipe Diretiva estão fazendo plantões para auxiliar no processo de inscrição da matrículas.

Os cursos ofertados pelo Colégio Estadual Rio Branco são:

Período da Manhã:

Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Técnico Integrado em Informática, Ensino Técnico em Administração, Ensino Formação de Docentes.

Período da Tarde:

Ensino Fundamental ( 6ª a 9º ano), Ensino Médio e Ensino Formação de Docentes.

Período Noturno:

Ensino Médio, Ensino Subsequente de Informática e Administração. (Duração de 3 Semestres)

Documentos necessários para a matrícula:

Certidão de Nascimento

RG e CPF do Aluno

Comprovante da COPEL

Declaração de Vacina

RG e CPF da Mãe ou do Pai