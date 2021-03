Com 310 confirmações, Paraná tem novo recorde por mortes de covid-19 em um único dia

Photo Credit To (Foto: AEN)

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta terça-feira (16) 5.790 casos confirmados e 310 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. O número de óbitos é o maior já divulgado em um só dia desde o início da pandemia.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 764.529 casos confirmados e 13.826 mortos em decorrência da doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de março (5.492), fevereiro (167) e janeiro (70) de 2021 e dos seguintes meses de 2020: junho (2), julho (6), agosto (7), setembro (7), outubro (2), novembro (15) e dezembro (26).

VACINA – O Paraná já aplicou 679.615 doses, sendo 506.333 da primeira dose e 173.282 da segunda dose contra a Covid-19 até o final da manhã desta terça-feira, 16 de março. Portanto, 506.333 paranaenses já foram vacinados.

Ao todo, o Estado recebeu 1.001.600 doses do Governo Federal até o momento.

INTERNADOS – 2.468 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 2.019 pacientes em leitos SUS (882 em UTI e 1.137 em leitos clínicos/enfermaria) e 449 em leitos da rede particular (234 em UTI e 215 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 2.758 pacientes internados, 838 em leitos UTI e 1.920 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A secretaria estadual informa a morte de mais 310 pacientes. São 117 mulheres e 193 homens, com idades que variam de 20 a 120 anos. Um óbito ocorreu em janeiro, sete em fevereiro e os demais de 2 a 16 de março de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Ponta Grossa (24), Maringá (20), Foz do Iguaçu (19), Londrina (19), Cascavel (17), Curitiba (16), Arapongas (14), São José dos Pinhais (10), Paranavaí (9), Pinhais (6), Toledo (6), Umuarama (6), Araucária (5), Candói (4), Castro (4), Coronel Vivida (4), Flor da Serra do Sul (4), Guarapuava (4), Palmas (4), Rio Branco do Sul (4), Apucarana (3), Campo Largo (3), Guaíra (3), Iguaraçu (3), Itaperuçu (3), Matinhos (3), Nova Santa Bárbara (3), Reserva (3), Rolândia (3), Tapejara (3), Telêmaco Borba (3), Astorga (2), Bandeirantes (2), Barracão (2), Catanduvas (2), Corbélia (2), Figueira (2), Imbituva (2), Irati (2), Jaguariaiva (2), Pontal do Paraná (2), Santa Cruz de Monte Castelo (2), Santa Maria do Oeste (2), Tupãssi (2), Turvo (2), Uraí (2) e Ventania (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Abatiá, Almirante Tamandaré, Ampére, Atalaia, Campina do Simão, Campo Magro, Capitão Leônidas Marques, Cerro Azul, Clevelândia, Colorado, Dois Vizinhos, Fazenda Rio Grande, Francisco Beltrão, Grandes Rios, Guaratuba, Iguatu, Itambaracá, Jandaia do Sul, Lobato, Lupionópolis, Mandirituba, Marechal Cândido Rondon, Marialva, Mariópolis, Maripá, Mauá da Serra, Palmeira, Palotina, Paranaguá, Ramilândia, Renascença, Santa Fé, Santa Izabel do Oeste, Santa Mariana, Santa Terezinha de Itaipu, São João, São Jorge D’Oeste, São Miguel do Iguaçu, Sapopema, Sengés, Tapira, Terra Roxa, Tijucas do Sul, Tomazina, Tuneiras do Oeste e União da Vitória.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa 5.080 casos de residentes de fora, 110 pessoas foram a óbito.