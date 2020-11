Com 9 eleitos, PSD tem maior número de prefeitos na região

Photo Credit To Reprodução Banda B

O PSD é o partido com maior número de prefeitos eleitos entre os 25 municípios que compõe a Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro), com a vitória de nove filiados nas eleições majoritárias.

A sigla do governador Ratinho Júnior saiu vitoriosa em Andirá com Ione Abib, Carlópolis com Hiroshi Kubo, Conselheiro Mairinck com Alex, Guapirama com Eduí Gonçalves, Jaboti com Régis Willian, Jacarezinho com Marcelo Palhares, Salto do Itararé com Paulinho, Siqueira Campos com Germano e Wenceslau Braz com Taidinho.

O partido de Ratinho Júnior lançou 16 candidaturas entre os municípios da Amunorpi, conquistando, portanto, a vitória em 56% dos municípios disputados. O PSD não saiu vitorioso em Abatiá, Barra do Jacaré, Cambará, Ibaiti, Jundiaí do Sul, Pinhalão e Ribeirão do Pinhal.

Em segundo lugar no ranking de prefeitos eleitos na região da Amunorpi está o DEM, que comandará quatro prefeituras entre 2021 a 2024: Barra do Jacaré com Edão, Jundiaí do Sul com Eclair, Pinhalão com Dionísio e Ribeirão do Pinhal com Dartagnan.

O partido do deputado federal Pedro Lupion esteve na disputa em oito municípios, tendo, então, 50% de aproveitamento nos pleitos que disputou. Destaque ainda para a composição vitoriosa em Jacarezinho, segundo maior colégio eleitoral da região e onde a vice prefeita eleita, Patrícia Martoni, é filiada ao DEM.

Na sequencia aparecem três partidos que conquistaram duas prefeituras cada um. Podemos foi vitorioso em Joaquim Távora com Reginaldo Vilela e em Santo Antônio da Platina com Professor Zezão. O PSB tem mandato em Japira com Angelo Vigilato e Ribeirão Claro com Bonato. Por fim o MDB administra as prefeituras de Cambará com Neto Haggi e Tomazina com Flávio Zanrosso.

Com a vitória em um município cada estão PDT (Abatiá), PSL (Figueira), Republicanos (Ibaiti), PTB (Quatiguá), PT (Santana do Itararé) e Solidariedade (São José da Boa Vista).

ESTADO

Em todo Paraná o PSD também lidera os números de prefeitos eleitos, com 128 vitórias nas eleições majoritárias entre os 399 municípios paranaenses. No total o partido recebeu mais de 1 milhão de votos para o cargo de prefeito no Estado.

E o número ainda pode aumentar, já que o PSD está no segundo turno em Ponta Grossa, podendo, desta forma, chegar a 129 prefeituras, que significam 32% de domínio na sigla no Paraná.

Ainda em âmbito estadual, o segundo partido com maior número de prefeitos eleitos é o PL, que elegeu gestores em 28 municípios paranaenses. Em termos de votos recebidos, quem está na segunda colocação no Paraná é o DEM, que obteve a preferência de pouco mais de 800 mil eleitores.

É importante citar ainda que entre as 100 maiores do Estado o PSD venceu em 73. Das 10 maiores o partido saiu vencedor em oito.