Com 90% de recuperados, Jacarezinho chega aos 43 casos positivos de Covid-19

A cidade de Jacarezinho chegou aos 43 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) nesta sexta-feira (26). Mas o que deve ser enaltecido é a crescente também no número de recuperados. Em 24 horas foram dois pacientes e com isto já são 39 recuperados, ou seja, 90,69% do total de infectados.

O índice de recuperação dos casos em Jacarezinho está alto. 39 pacientes com a doença já estão fora do período de transmissão e sem sintomas.

Segundo o último informe epidemiológico desta quinta-feira (25), a grande maioria dos casos na cidade (mais de 85%) são considerados leves. Apenas 11% eram considerados moderados e 2,38% considerados graves, ou seja, um caso.

No último boletim desta sexta-feira (26), há um número preocupante, o de casos em investigação que subiu de 61 para 76 em apenas 24 horas. São 15 amostras a mais que foram enviadas para exames e aguardam resultados, assim como os demais. Ao todo Jacarezinho já descartou 582 casos de Covid-19.