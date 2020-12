Com mais 10 casos em 24 horas Santo Antônio chega a 685 infectado por Covid-19

Photo Credit To EBC

O município de Santo Antônio da Platina registrou mais 10 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando a 685 moradores infectados pela doença desde o início da pandemia. 569 já se recuperaram do vírus.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado no fim da tarde desta terça-feira (1º) pela Secretaria Municipal de Saúde, 101 moradores estão ativos com a doença (seis hospitalizados) e 170 casos suspeitos são analisados pelo Lacen (Laboratório Central do Estado).

Até o momento 15 pessoas morreram por complicações da Covid-19 em Santo Antônio da Platina