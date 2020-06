Com mais de 300 casos de Covid na região, Hospital Regional matem 20% de ocupação

Crédito da foto Para Antônio de Picolli

Apesar de os números de casos positivos de Covid-19 ‘explodirem’ nas últimas semanas no Norte Pioneiro do Paraná (mais de 300 diagnósticos da doença), a ocupação de leitos na Unidade de Terapia Intensiva adulto do Hospital Regional do Norte Pioneiro, referência no tratamento de pacientes suspeitos e que testaram positivo para coronavírus, é de apenas 20%.

Conforme apurou a reportagem, até o início da tarde desta quinta-feira (4) havia apenas dois pacientes na unidade: um homem de 59 anos, morador em Jacarezinho, que testou positivo para a doença e está entubado em estado grave, e uma mulher de 40 anos, também moradora em Jacarezinho, porém, o resultado do exame foi negativo para Covid-19 e ela aguardava transferência médica.

Já na ala semintensiva, oito dos 10 leitos da unidade estão ocupados por pacientes que testaram positivos para coronavírus, e que ainda aguardam por resultados de exames.

A Unidade de Terapia Intensiva do HRPN foi inaugurada no dia 28 de abril para atendimento exclusivo a pacientes suspeitos e que testaram positivo para Covid-19 nas regiões Norte e Norte Pioneiro do Paraná. Além dos 10 leitos intensivos e 10 semintensivos, a unidade tem o mesmo número de leitos de enfermaria. Ao todo, 55 profissionais trabalham na unidade com a missão de enfrentar a pandemia de coronavírus.