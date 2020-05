Com seis casos confirmados e um óbito por Covid-19 Ribeirão do Pinhal fecha o comércio

“A gente não esperava que o vírus fosse se espalhar numa velocidade tão grande. Até a semana passada nós tínhamos um caso confirmado, e nenhum óbito. Porém, em apenas uma semana a doença evoluiu muito rápido, e é por isso que estamos tomando medidas drásticas e imediatas, porque não dá para esperar. Em poucos dias pode ser que a gente não consiga mais conter o vírus”, avalia o prefeito.

Conforme Martins, na manhã de segunda-feira (4) o Ministério Público Estadual (MPPR) foi informado sobre os novos casos da doença no município durante uma reunião com representantes da 18ª Regional de Saúde de Cornélio Procópio. “Ribeirão do Pinhal se tornou uma cidade em que o olhar do Governo do Estado passa a se voltar por causa do coronavírus. Para vocês terem uma ideia, de manhã tínhamos três casos confirmados, e até o final da tarde o número aumentou para seis. Então isso nos preocupa muito, muito mesmo, porque a evolução dos casos é muito rápida”, adverte.

Ainda de acordo com o prefeito, além dos seis casos confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde, outras 10 pessoas que apresentaram os sintomas da doença estão sendo monitoradas. “Por isso estamos fechando o comércio novamente, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde pelo distanciamento social ampliado, onde só os serviços essenciais funcionam, mas nós já estamos estudando uma forma legal de fazer o bloqueio total da cidade. Até porque nós teremos um período de 15 dias para tentar conter a transmissão do vírus, que é muito rápido”, explica Wagner Martins.

O prefeito disse ainda que se reuniu com os vereadores na segunda-feira para debater o assunto, e que o espírito de solidariedade e união entre todos os Poderes está prevalecendo para que o município possa enfrentar esse momento difícil de enfrentamento à Covid-19. “Realmente trata-se de uma situação muito triste. O pessoal da 18ª Regional (de Saúde) deixou claro que na situação que nós estamos hoje, Ribeirão do Pinhal pode se tornar o epicentro de uma epidemia regional, com contaminação em grande escala, e isso é muito preocupante”, alerta.

Martins pede a colaboração dos moradores para que evitem sair de suas casas para consumir no comércio regional. “Enquanto a grande maioria das cidades está reabrindo o comércio, Ribeirão do Pinhal está fechando as portas de suas lojas por conta do coronavírus. Então é importante a colaboração de todos neste momento para evitarmos a contaminação comunitária da doença na cidade e um cenário ainda mais preocupante na região”, conclui o prefeito.

Abatiá

Na tarde de segunda-feira (4), a Secretaria de Saúde de Abatiá, município distante 15 quilômetros de Ribeirão do Pinhal, também confirmou o primeiro caso positivo de coronavírus na cidade e o monitoramento de um caso suspeito. Os organismos de saúde pedem à população que obedeçam as recomendações pelo isolamento social.