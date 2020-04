Comércio platinense reabre segunda-feira, com restrições

Crédito da foto Para Lojas voltam a funcionar de segunda a sexta-feira das 10h às 16 horas - Antônio de Picolli

Em entrevista na manhã desta quinta-feira (9) ao radialista Juninho Queiroz da Difusora Platinense, o prefeito de Santo Antônio da Platina, José da Silva Coelho Neto, o Professor Zezão, anunciou a reabertura do comércio platinense a partir da próxima segunda-feira (13).

O novo decreto assinado na manhã desta quinta-feira pelo prefeito foi pautado por normativas do Ministério da Saúde, que recomenda aos municípios que não estão com o sistema de saúde comprometido e sem casos positivos de coronavírus uma mudança gradual para a manutenção das atividades econômicas.

Após reunião entre o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde da Covi-19, representantes do comércio e de sindicatos ficou estabelecida a reabertura do comércio, porém, com medidas restritivas para evitar aglomeração de pessoas e risco de infecção por coronavírus.

De acordo com o prefeito, mesmo com as novas medidas anunciadas a orientação é para que a população mantenha o afastamento social e só saia de casa em casos extremamente necessários.

Zezão explicou que as lojas poderão reabrir de segunda a sexta-feira, das 10h às 16 horas. No entanto, os comércios só poderão abrir uma porta em função da obrigatoriedade em se fazer o controle de acesso, disponibilizando álcool em gel aos clientes e funcionários, que devem fazer uso de máscara de proteção individual.

Cada loja poderá receber até dois clientes por guichê de pagamento. Independente do tamanho do comércio fica estabelecido o atendimento simultâneo de no máximo quatro clientes por estabelecimento.

Em relação a bares, restaurantes e lanchonetes o novo decreto estabelece restrição a self service para evitar aglomeração de pessoas. Os pratos devem ser servidos aos clientes nas mesas.

Por outro lado, a partir de segunda-feira os estabelecimentos poderão receber mais de um cliente por mesa, limitando o espaço do ambiente em 50% da capacidade, conforme inspeção do Corpo de Bombeiros para autorização do alvará de licença. As mesas, porém, devem ser mantidas a dois metros de distância uma das outras.

Os respectivos estabelecimentos poderão funcionar de segunda a sexta-feira até às 20h, e aos sábados até às 14h. Entretanto, os comércios poderão continuar atendendo os clientes por meio de delivery após o horário estabelecido no novo decreto municipal.

O prefeito concluiu salientando que serão mantidas as restrições ao comércio na feira-livre, eventos sociais, esportivos e religiosos até nova orientação do Ministério da Saúde.