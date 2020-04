Comitê confirma duas mortes, mas nega casos positivos de coronavírus em Jacarezinho

Crédito da foto Para Pacientes apresentaram quadro respiratório grave na Santa Cassa de Jacarezinho - Foto: Antônio de Picolli

confirmou na tarde desta quarta-feira (8), por meio de nota publicada nas redes sociais, a morte de dois pacientes da Santa Casa diagnosticados com quadro de insuficiência respiratória grave. Entretanto, o comunicado salienta que até o momento não existe nenhum caso confirmado de infecção por coronavírus na cidade.

De acordo com as informações, um paciente de 16 anos que estava internado na UTI da Santa Casa com quadro respiratório grave, com suspeita de infecção por coronavírus, foi transferido pela manhã para Londrina, mas faleceu ao chegar à Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Universitário (HU).

A nota diz também que uma mulher de 53 anos, de Jacarezinho, deu entrada no Pronto Socorro da Santa Casa na noite de terça-feira (7) com insuficiência respiratória grave. A paciente realizou exames laboratoriais e tomografia, porém não resistiu e faleceu na manhã desta quarta-feira (8).

Ainda de acordo com as informações, apenas dois pacientes de Jacarezinho encontram-se internados no Setor de Isolamento da Santa Casa com quadro respiratório leve, aguardando por resultado de exames laboratoriais.

O presidente do Comitê e Secretário Municipal de Saúde de Jacarezinho, Marcelo Nascimento e Silva, conclui a nota reforçando sobre a necessidade de se manter distanciamento social em virtude da possibilidade de circulação do vírus na cidade, principalmente pelo fato da incidência de casos confirmados no Paraná se concentrarem em grupos etários diferentes da média no País.

As maiores incidências no Paraná, até o final da última semana, se encontravam nas faixas de 20 a 40 anos e 40 a 60 anos, justificando a manutenção dos cuidados de proteção individual e coletiva com uso de mascaras durante o convívio social e também os cuidados de higienização das mãos e de superfícies.

Na sexta-feira (10), às 11 horas, o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde da Covi-19 de Jacarezinho fará uma transmissão ao vivo por meio das redes sociais e de veículos de comunicação local para atualizar as informações sobre o coronavírus na cidade.