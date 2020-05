Cornélio Procópio registra primeira morte por Covid-19

Em apenas uma semana, o número de casos positivos de coronavírus em Cornélio Procópio saltou de cinco para 23. O Departamento Municipal de Vigilância em Saúde aguarda ainda os resultados de 69 testes realizados somente nas últimas 24 horas na cidade. O órgão informou que 394 casos são monitorados por profissionais de saúde e 91 foram descartados até o momento.O prefeito Amin Hannouche se manifestou pela internet sobre o primeiro óbito por Covid-19 no município. Ele lamentou a morte da moradora salientando que a evolução da doença na cidade ocorre de forma desordenada. “Infelizmente tivemos a primeira morte por coronavírus em Cornélio Procópio. Lamentamos profundamente a perda desta moradora e reforçando para a população sobre a importância em se cumprir as determinações do Ministério da Saúde para frear o crescimento da doença na cidade”, adverte.

De acordo com o prefeito, a situação no município se agrava porque os moradores estão descumprindo as medidas sanitárias e de saúde. “A população precisa colaborar. Só saia de casa se realmente for necessário. Evite fazer caminhadas pelas ruas e praças da cidade neste momento, pois o vírus está circulando entre os bairros e o problema pode piorar ainda mais”, alerta.

Hannouche conclui informando que a 18ª Regional de Saúde de Cornélio Procópio trabalha junto à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para desenvolver novas ações contra a Covid-19 no município.