Coronavirus: Jacarezinho tem nove casos em investigação e 80 descartados

A cidade de Jacarezinho conta com nove casos em investigação e apenas uma confirmação do novo coronavírus (Covid-19). As informações são do último boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (1).

O mesmo boletim ainda apresenta que dentre os nove casos em investigação, está uma morte de um paciente de Wenceslau Braz que foi atendido e estava internado em Jacarezinho e um outro paciente também de Wenceslau Braz. Ao todo a cidade já teve 80 casos descartados da doença.

33 casos foram descartados com exames coletados, sete com testes rápidos, 14 com síndrome gripal que tinha critérios e foram coletados exames, 17 de pacientes internados da cidade e nove de pacientes internados de outros municípios.

Os que ainda permanecem em investigação, é um caso suspeito com exame coletado, cinco com síndrome gripal com exame coletado, um de paciente internado de Jacarezinho e outro de paciente internado na cidade, mas de outro município.

Ao todo, outras 79 pessoas são consideradas casos suspeitos com síndrome gripal, mas não tiveram exames coletados por falta de critérios técnicos epidemiológicos estipulados pelo Ministério da Saúde.

