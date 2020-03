Coronavírus: Romanelli Solicita Ampliação Dos Leitos De UTI Em Cornélio, Bandeirantes, SAP E Jacarezinho

Crédito da foto Para FONTE: ASSESSORIA ROMANELLI

O reforço nos leitos de UTI dos principais hospitais do Norte Pioneiro foi um dos temas da sessão desta terça-feira (24), na Assembleia Legislativa do Paraná. O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), 1º Secretário do Legislativo, realizou questionamentos ao secretário de Estado da Saúde Beto Preto e deu um panorâma ao secretário sobre a situação da região.

“Algumas das principais estruturas da nossa região precisam do reforço nos leitos de enfermaria, como é o caso do Hospital Regional em Santo Antônio da Platina, que possam receber os leitos de UTI disponibilizamos pelos governo estadual e federal. Já solicitamos e o secretário nos garantiu que o governo está trabalhando na questão do hospital regional para atender neta crise”, disse.

O Hospital Regional do Norte Pioneiro pode atender até 73 leitos. A Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTI), já equipada para 10 pacientes, depende do credenciamento. Romanelli já requereu que o processo tenha maior agilidade por parte dos órgãos de saúde

Romanelli citou ainda a necessidade de reforço nas Santas Casas de Cornélio Procópio, Bandeirantes e Jacarezinho e na Casa de Saúde Dr. João Lima (Cegen, em Cornélio). O Hospital Universitário de Londrina e os hospitais Norte do Paraná e João de Freitas, em Arapongas, que também atendem a região, também devem ser seus leitos de UTI ampliados pelo governo estadual.

“A situação das Santas Casas de Cornélio, Bandeirantes e Jacarezinho é um tema recorrente do nosso mandato. Em fevereiro, em uma reunião com o Beto Preto e lideranças de Bandeirantes, acertamos reivindicações como o repasse de R$ 300 mil dos serviços de UTI e o apoio para a reforma, avaliada em R$ 450 mil, de uma das alas. Tudo isso conta a favor agora”, lembra o deputado.

Trabalhos – Membro da Mesa Diretora do Legislativo paranaense, Romanelli segue trabalhando na Assembleia em Curitiba mesmo com a redução da movimentação em órgãos públicos. Nesta semana, ele comandou ao lado do presidente Ademar Traiano (PSDB) os primeiros trabalhos remotos da Casa em sua história.

“O trabalho na Assembleia não para. Tenho mantido contato direto com prefeitos de todo o Paraná e repassado demandas ao governo estadual. É momento de redobrar o trabalho para enfrentarmos essa crise que o mundo todo vive”, completou.