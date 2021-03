Corpo de vítima de Covid-19 apodrece há 24h em hospital

Photo Credit To Pixabay

O corpo de um homem de 45 anos, morto no sábado (20/3) em decorrência do novo coronavírus, apodrece em um dos corredores do Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Imagens gravadas cerca de 24 horas após o óbito mostram o cadáver vertendo secreções através dos lençóis que o embrulham. Agentes funerários se recusaram a recolher o cadáver sem que sejam adotadas as medidas sanitárias estipuladas em protocolo. O corpo só foi removido após às 18h deste domingo.

De acordo com fontes ouvidas pelo Metrópoles, a vítima pesava 208kg e sofria de obesidade, o que impediu que coubesse em um saco de remoção de tamanho comum. Quando as gravações foram feita, moscas pousavam sobre o corpo, que já exalava forte cheiro de putrefação. A identidade da vítima não será revelada em respeito ao paciente e seus familiares.