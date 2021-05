Corpo é encontrado carbonizado dentro de carro

Photo Credit To (FOTO: RODRIGO MARQUES)

Um corpo foi encontrado dentro de um carro em chamas, na zona norte de Londrina. De acordo com as primeiras investigações, trata-se de um homem sem identificação. O incêndio foi notificado por volta das 20h desta quinta-feira (29)

A Guarda Municipal e o Corpo de Bombeiros estiveram no local. A princípio, não foi possível saber que havia um corpo dentro do carro, devido ao estado de carbonização.

A perícia suspeita de que o homem foi morto a tiros e deixado no veículo em chamas. Ao lado da cena do crime, foi encontrada uma cápsula de pistola 9mm.

O carro não possui alerta de roubo e estava no nome de uma mulher moradora da zona norte de Londrina. Ao ser notificada, ela relatou que o irmão havia saído com o carro. Não foi possível saber se ele é a vítima. O local do crime é uma área sem movimentação e com pouca iluminação