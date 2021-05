Covid: Após dois meses, fila de espera por leitos hospitalares no Paraná volta a ter mais de 1 mil pacientes

Nos outros municípios da região leste do estado, que abrange Guarapuava, Ponta Grossa e o litoral do estado, a fila é de 215 pessoas.

De acordo com o levantamento, 20 de março foi a última vez que a fila de pacientes registrou mais de 1 mil pessoas.

Março foi o mês mais letal da pandemia no estado desde que os primeiros casos foram registrados no Paraná, com mais de 6 mil mortes registradas. No dia 16 de março, a fila registrou o maior número, com 1.357 pacientes à espera por um leito hospitalar no estado.