Criança de 7 anos morre com suspeita de dengue hemorrágica em Maringá

Morreu no fim da tarde de segunda-feira (3) uma criança de 7 anos com suspeita de dengue hemorrágica, na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Zona Norte de Maringá. De acordo com a avó da criança, na última quinta-feira (30) ela foi levada até a unidade após passar mal. Em um primeiro atendimento suspeitou-se de dengue ou virose, porém a criança foi liberada.

Já nesta terça-feira, com os mesmo sintomas, a pequena foi novamente encaminhada até à UPA, onde horas depois veio a óbito. Em conversa com a unidade, foi confirmado de que está sendo investigado como causa da morte, dengue hemorrágica.

Kamily Vitória Godoy morreu ao sofrer uma parada cardiorrespiratória.

