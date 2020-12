CRM faz vídeo emocionante a médicos paranaenses mortos pela covid-19; assista

Photo Credit To https://www.crmpr.org.br/

“Médicas e médicos, profissionais de valor, sempre prontos para atender a sociedade brasileira na luta pela vida”, traz em destaque a mensagem da parte final do clipe do Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR), que exibe a imagem e nome de cada um dos 22 médicos que já faleceram no Paraná em decorrência da doença.

O vídeo exibe ainda as datas de nascimento e falecimento e local onde residia. O vídeo tem duração de um minuto e encerra com convite ao engajamento à campanha de prevenção: “Colabore, porque sua vida é importante para nós”.

Assista: