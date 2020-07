Crédito da foto Para Assessoria

Avanço da tecnologia e popularização dos planos de saúde aumenta demanda por profissionais de radiologia

Curso Técnico em Radiologia do Senac Jacarezinho está com inscrições abertas. Aulas iniciam dia 11 de agosto, matrículas feitas até dia 11 de julho têm 50% de desconto na primeira mensalidade.

O setor de radiodiagnóstico é considerado uma área estratégica dentro do sistema de saúde. A especialidade tem papel essencial na detecção e diagnósticos precoces das doenças, potencializando significativamente o impacto do tratamento e a sobrevida de pacientes. Segundo as estatísticas do Ministério da Saúde, atualmente existem cerca de 139.982 equipamentos de diagnóstico por imagem no Brasil, sendo 24.267 aparelhos de raios X, e os demais equipamentos distribuídos entre aparelhos de mamografia, medicina nuclear, densitometria óssea, hemodinâmica, tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassom e PET/CT .

A demanda do mercado é alta devido ao avanço dos exames e da popularização dos planos de saúde. O técnico em radiologia é o profissional de saúde responsável por realizar exames de diagnóstico por imagem, processamento e manipulação de imagens analógicas e digitais. Atua nos setores de radiologia, tomografia computadorizada, mamografia, densitometria óssea, ressonância magnética, radiologia odontológica e hemodinâmica. Supervisiona o funcionamento dos equipamentos radiológicos, contribuindo com os programas de qualidade em imagem e proteção radiológica.

Desempenha as suas atividades em Hospitais, Unidades de Saúde e Clínicas Radiológicas, sob a supervisão de Físicos Médico e/ou Médicos Radiologistas. Além disso, pode participar de processos administrativos pertinentes aos segmentos radiológicos, bem como atuar em empresas de serviços, de equipamentos e de insumos relacionados à Radiologia.

Com carga horária de 1.600 horas, o curso Técnico em Radiologia do Senac oferece uma formação completa para quem deseja atuar na área de exames radiográficos e de diagnóstico por imagem. As aulas terão início em 11 de agosto. O curso tem duração média de dois anos e possui até 20% de sua carga horária na modalidade a distância. A formação inclui 400 horas de Estágio Profissional Supervisionado em Técnico em Radiologia.

SERVIÇO Senac Jacarezinho

Endereço: Rua Dois de Abril, 742 – Centro

WhatsApp: (43) 9 8423-0009

Técnico em Radiologia

Início: 11/08/2020

Horário: 19h30 às 22h30 – 2ª a 6ª feiras

Investimento com desconto: R$ 345,60 – para o pagamento até dia 10 de cada mês

Pré-requisito: 18 anos/ Ensino Médio completo Inscrições: https://www.pr.senac.br/cursos/?ehtec=1&uep=19&tc=202000064