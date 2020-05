Decreto autoriza abertura do comércio de Jacarezinho neste sábado (9) até às 17 horas

O prefeito de Jacarrezinho, Sérgio Eduardo de Faria, Dr. Sérgio, emitiu um decreto nesta quarta-feira (6) onde permite a abertura do comércio da cidade de forma excepcional neste sábado (9) das 9h às 17 horas.

O decreto 7.349/2020 diz ainda que deverão ser “respeitadas todas as normas de prevenção e combate ao COVID-19 quanto a higiene, controle de acesso, utilização de máscaras já prevista no Decreto Municipal nº 7329/2020”.

Lazer

Também nesta quarta-feira (6) o prefeito Dr. Sérgio emitiu o decreto 7.350/2020, onde altera o artigo 3º do decreto 3741/2020. O documento permite a abertura e funcionamento das “quadras de tênis, desde que mantenham em locais estratégicos álcool em gel 70% (setenta por cento), e os jogadores utilizem raquetes pessoais devidamente higienizadas”.

O mesmo decreto ainda diz que “as academias dos clubes de lazer e/ou recreação devem permanecer com as atividades suspensas, caso não haja profissional responsável para o cumprimento das normas estabelecidas neste decreto”. Ambos os decretos foram publcados no diário oficial do município.