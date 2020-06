Decreto autoriza reabertura de comércios considerados não essenciais aos sábados em Jacarezinho

Crédito da foto Para Blog do Marcos Junior

O prefeito de Jacarezinho, Sérgio Eduardo de Faria, Dr. Sérgio assinou nesta quarta-feira (3) e foi publicado no diário oficial do município o decreto 7382/2020 que autoriza a reabertura de comércios considerados não essenciais aos sábados.

Segundo o decreto, os estabelecimentos devem seguir medidas sanitárias como os demais dias e o horário de funcionamento será das 9h às 13 horas. No primeiro sábado após o 5º dia útil o horário de funcionamento será das 9h às 17 horas.

Ainda conforme o documento, os comércios deverão manter a porta principal entreaberta, com fechamento das demais portas de acesso para facilitar o controle. Deverão ser fornecidas máscaras e ácool em gel 70% e estimular a higienização das mãos dos colaboradores.

O fornecimento de álcool em gel 70% para todos clientes é obrigatório. A lotação máxima será de um cliente para cada oito metros quadrados e no máximo dois clientes por caixa de pagamento e no máximo quatro clientes ao mesmo tempo dentro do estabelecimento se a metragem permitir.

Leia todos os detalhes no decreto na íntegra.