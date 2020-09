Defesa diz que rapaz acusado de causar confusão em hamburgueria foi vítima de agressão

Photo Credit To Advogado Jéfoni Nogari

A defesa de Leandro Bianco, 22 anos, acusado de ser o causador da briga generalizada ocorrida na madrugada de domingo (20) no Container Hamburqueria, em Santo Antônio da Platina, nega que ele tenha provocado a confusão que terminou com o encaminhamento de todos os envolvidos à 38ª Delegacia Regional de Polícia.

De acordo com o advogado Jéfoni Nogari, “a defesa demonstrará, oportunamente, que Leandro foi vítima de agressões. Ademais, salienta-se que todo cidadão tem o direito de esclarecer quaisquer dúvidas sobre sua comanda, sem ser agredido em razão disso”, diz a nota distribuída à imprensa.

Nogari disse ao Tá no Site que seu cliente apenas teria questionado o valor da comanda, que deveria ser partilhado com outras pessoas com dividia a mesa, momento em que passou a ser agredido por um grupo de pessoas. “O Leandro não foi o causador dos fatos, ele foi vítima de agressão e ficou com o rosto desfigurado. Ele vai passar por exame de corpo de delito amanhã (22) e a Polícia Civil vai investigar o caso para identificar os agressores, para que possamos tomar as medidas cabíveis”, explica o advogado.

Relembre o caso

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela PM, um cabo e um soldado da 4ª Companhia de Polícia Militar foram agredidos na madrugada de domingo (20) ao tentarem conter um princípio de tumulto no Container Hamburgueria.

Um cliente teria questionado o valor de sua comanda, dando início a uma discussão no caixa da lanchonete. O cabo da PM tentou intervir e foi agredido. Na tentativa de ajudar o companheiro, o soldado também foi golpeado na cabeça com um banco de madeira.

O autor da confusão fugiu, mas acabou detido pouco tempo depois, próximo à hamburgueria. Ele foi conduzido à 38ª Delegacia Regional de Polícia, onde assinou Termo Circunstanciado e foi liberado.

Outro rapaz envolvido nas agressões aos policiais também foi identificado e deve ser ouvido no caso.

O proprietário do Container Hamburgueria, Douglas Mota, informou que a confusão resultou em danos materiais em uma televisão e um notebook e prejuízo estimado em R$ 2,5 mil causados por clientes que deixaram o local sem pagar suas comandas. Ele disse que vai tomar as medidas jurídicas cabíveis.